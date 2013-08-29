اغتيال المدعي العسكري العام للمنطقة الشرقية في ليبيا

قُتل العقيد يوسف علي الأصيفر مع شقيقه متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة لاصقة أسفل السيارة التي يستقلانها في منطقة الليثي بمدينة بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبدالله الزايدي إن "الأصيفر لقي حتفه متأثراً بجروحه هو وشقيقه المرافق له بعد أن انفجرت عبوة ناسفة لاصقة أسفل السيارة التي يستقلانها بعد ظهر الخميس".

وأضاف الزايدي "أن السيارة انفجرت في منطقة الليثي بالقرب من شارع الحجاز في مدينة بنغازي".

وكان مصدر طبي في مركز بنغازي الطبي ذكر في وقت سابق أن "الأصيفر وصل الى المركز مصاباً بإصابات بالغة دخل على إثرها العناية الفائقة" واصفاً حالته بأنها "حرجة".

والأصيفر هو ضابط في الجيش الليبي ويشغل صفة المدعي العسكري العام لمناطق شرق ليبيا ويتبع لوزارة الدفاع، كما يعنى بالعديد من القضايا التي يحاكم فيها رموز نظام معمر القذافي الذي سقط في ثورة 17 فبراير/شباط 2011.