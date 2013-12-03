الـ"أف. بي. أي" تتولى تدريب ضباط الشرطة الليبية

وقّعت السلطات الليبية اتفاقا مع الولايات المتحدة في طرابلس على تدريب الشرطة الليبية على إجراء التحقيقات الجنائية.

وبوجب الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين، سيقوم عناصر من الـ"أف بي آي" بتدريب ضباط الشرطة الليبيين داخل الولايات المتحدة. ويتمحور التدريب حول جمع الأدلة وتقديم القضايا الجنائية للمحكمة، إضافة إلى مسح مواقع الجرائم والأدلة.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، إن ليبيا بحاجة إلى هذا الدعم الأميركي في مجال بناء القدرات للتحقيق والتعامل مع القضايا الجنائية، خاصة وأن "ليبيا تجدد نفسها بعد 42 سنة من حكم ديكتاتوري".

ومن جانبها، أوضحت السفيرة الأميركية لدى ليبيا، ديبورا جونز، أن تدريب الشرطة الليبية سيتم في ولاية فرجينيا، وأنه سيشمل قضايا شديدة الأهمية، منها كيفية جمع الأدلة الجنائية وقضايا الادعاء.