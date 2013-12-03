ليبيا.. اختطاف 4 جنود و25 راعي إبل على حدود تشاد

أكد رئيس المجلس العسكري بمدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا) اختطاف أربعة جنود ومدنيين اثنين و25 راعي إبل سوداني، في منطقة العوينات الحدودية (350 كيلومترا جنوب شرق الكفرة).

وقامت قوات من الجيش الليبي بطلعات جوية لملاحقة الخاطفين، وأكدت أنهم اتجهوا نحو الحدود مع دولة تشاد، وتفيد المعلومات المتوفرة إلى حد الآن أن الخاطفين تمركزوا في جبل كلينجا قرب ربيانة الواقعة قرب الحدود الليبية التشادية.

وقامت المجموعة المهاجمة التي كانت تضم نحو 30 سيارة عسكرية باختطاف الجنود الأربعة والمدنيين، إضافة إلى سرقة سيارة عسكرية.

ويذهب بعض المهتمين بالوضع الأمني في الجنوب الليبي وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، إلى أن الخاطفين أقدموا على هذه الخطوة بهدف التفاوض من أجل تبادل المخطوفين بأربعة مهربين: ليبيان وتشاديان قبض عليهم قبل أربعة أيام عقب اشتباك بينهم وبين قوات الجيش انتهى إلى القبض عليهم ومقتل خامسهم وهو تشادي الجنسية.

وتعرف هذه المنطقة الحدودية حركة نشيطة للمهربين، وتمثل مصدر قلق أمني لأهالي الجنوب، وشهدت في وقت سابق اختطاف خمسة جنود، تم تحريرهم بعد أن جرى تسليم بعض المهربين المقبوض عليهم.

وكان وفد عن مدينة الكفرة قد زار في مطلع أكتوبر الماضي تشاد والتقى الرئيس إدريس ديبي الذي وعد بتعزيز جهود مراقبة الحدود بين البلدين وتأمينها.