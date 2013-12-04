تشكيل لجنة حكومية لإخلاء بنغازي من المجموعات المسلحة

أعلنت رئاسة الوزراء الليبية، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية لتطبيق قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القاضي بإنهاء وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية في بنغازي، على غرار لجنة تنفيذ قرار مشابه نصّ على إخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة.

ويترأس هذه اللجنة وزير التعليم العالي محمد أبوبكر، وبعضوية وزير الإسكان علي الشريف ووزير المواصلات عبدالقادر أحمد ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل بصفة مستشار مكلف من مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان قد أكد خلال زيارته لبنغازي مساء الاثنين، وهي الزيارة الثانية له خلال 10 أيام، على التزام الحكومة بالعمل على دعم الجهود الأمنية بالمدينة، والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة، عدا الجيش والشرطة، بالمدن الليبية كافة.

والتقى زيدان في بنغازي مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة وآمر قوات الصاعقة ومدير الأمن بالمدينة، للوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعت لإنهاء الانفلات الأمني الذي تعيشه بنغازي منذ أشهر، فضلا عن التفجيرات والاغتيالات شبه اليومية.

كما شهدت بنغازي قبل أيام مواجهات دامية بين قوات الجيش وكتيبة أنصار الشريعة سقط نتيجة لها قتلى وجرحى.

وبعد نجاحها المبدئي في تطبيق القرار القاضي بإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، تراهن الحكومة على الدعم الشعبي، في مختلف الأقاليم، لبناء الجيش والشرطة وإنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية.