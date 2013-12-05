استهداف سيارة رئيس الأمن الرئاسي ببنغازي بعبوة ناسفة

تم مساء أمس الأربعاء، استهداف سيارة رئيس الأمن الرئاسي ببنغازي، أنور الدوس، بعبوة ناسفة لاصقة وضعت تحت كرسيه وفجرت عن بعد عندما كانت سيارته تمر على الطريق السريع بالمدينة.

وسرعان ما حمل الدوس إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في رجله الجريحة، في حين أن الأخرى قد بترت في موقع التفجير، وكشفت مصادر طبية أن حالته الصحية حرجة جداً.

وكانت مدينة بنغازي قد شهدت صباح الأربعاء تفجير سيارة ضابط الجوازات حاتم العريبي مما أودى بحياته.

وفي مدينة درنة، قام أمس الأربعاء، مجهولون بتفجير سيارة رئيس فرع حزب العدالة والبناء بالمدينة، عبدالباسط البرعصي، عندما كانت متوقفة أمام بيته، مما تسبب في حدوث أضرار بواجهة منزله دون أن يصاب بأذى.

وتشهد مدن بنغازي ودرنة هذه الأيام مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تصاعد وتيرة التفجيرات والاغتيالات، مطالبة الحكومة بضبط الأمن وملاحقة المعتدين.