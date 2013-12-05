السيناتور ماكين بليبيا للقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة

قام السيناتور الأميركي البارز، جون ماكين، بزيارة إلى ليبيا، التقى خلالها مسؤولين رسميين وقادة فصائل مسلحة.

يذكر أن ماكين سبق أن زار ليبيا مرات عدة حتى قبيل انهيار نظام العقيد القذافي. وزيارته الحالية تأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها ليبيا بسبب النزاعات المسلحة والفوضى الأمنية.

وإثر لقائه مع ماكين، قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إنه بحث مع السيناتور الأميركي الجمهوري سبل المساعدات التي يمكن أن تقدمها واشنطن إلى ليبيا.

ومن جانبه، أكد ماكين أنه التقى بزعماء سياسيين وقادة فصائل مسلحة في ليبيا لبحث الوضع السياسي والأمني في هذا البلد.