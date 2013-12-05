مقتل أميركي ببنغازي رمياً بالرصاص أثناء ممارسته الرياضة

قتل مجهولون صباح اليوم الخميس، المواطن الأميركي رولند رمياً بالرصاص أثناء ممارسته للرياضة بشارع الدوقادوستا بمدينة بنغازي.

وأفادت مصادر متطابقة أن رولند يعمل مدرساً للكيمياء بالمدرسة الدولية بالمدينة، وهو من مواليد 1980.

كما أعلن في بنغازي صباح اليوم، عن مقتل جندي القوات الخاصة أحمد الترهوني بمنطقة حي السلام، والعسكري بالثانوية الفنية صلاح الورفلي بمنطقة السلماني، وأصيب كل منهما بطلقات نارية في الرأس.

ويعتبر مقتل الأميركي رولند الأول من نوعه في ليبيا بعد استهداف القنصلية الأميركية ببنغازي في الحادي عشر من سبتمبر 2012 الذي أدى إلى مقتل السفير كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين.

