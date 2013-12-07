رئيس النيجر: ليبيا قد تتحول إلى صومال جديد

قال محمد ايسوفو رئيس النيجر الجمعة إن ليبيا تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة كالصومال، وذلك بعد أن قتل مسلحون مدرساً أميركياً في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أمس.

وقال ايسوفو للصحافيين قبل قمة فرنسية إفريقية في باريس "نخشى أن تسقط ليبيا في أيدي إرهابيين سلفيين وتصبح كالصومال.. من المحزن أن نرى الإرهابيين هناك والميليشيات السلفية المسلحة في بنغازي ويقتل الناس يوميا تقريبا.. يجب أن نحقق الاستقرار لليبيا".

وكان مسلحون قد قتلوا بالرصاص مدرساً أميركيا يعمل في بنغازي الخميس بعد أكثر من عام على اقتحام إسلاميين متشددين للقنصلية الأميركية في المدينة وقتلهم للسفير الأميركي و3 آخرين.

وتقع النيجر على حدود ليبيا الجنوبية وتكافح الإسلاميين المتشددين في الداخل وتريد تعزيز العلاقات العسكرية مع شركاء غربيين ودول مجاورة فيما يعيد متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة تنظيم صفوفهم في جنوب ليبيا بعدما أجبرتهم قوات فرنسية على الانسحاب من مالي هذا العام.