مسيرة في بنغازي تطالب بإسقاط حكومة زيدان

تظاهر أكثر من 300 شخص ينتمون لتيارات مختلفة جابوا مدينة بنغازي شرق ليبيا، اليوم السبت، مطالبين باستقالة حكومة زيدان، وبتقديم تفاصيل عن الوضع المالي الغامض في البلاد و إنهاء حملة الإضرابات والاعتصامات التي تسببت في وقف صادرات الخام الليبي وتكبيد البلاد خسائر مالية كبيرة تهددها بالاستدانة وربما حتى بالإفلاس إن طال وضع البلاد الحالي.

يأتي ذلك ولاتزال، الجماعات المسلحة المشكلة من ثوار سابقين تسيطر على أكبر مينائين لتصدير النفط في ليبيا في منطقتي السدرة وراس لانوف شرق ليبيا، المنطقة التي تعد مصدرا لحوالي 60% من ثروة البلاد النفطية، تحولت مطالبهم مؤخرا من تحسين أوضاعهم الاجتماعية إلى المطالبة بحكم ذاتي إقليمي.

كما أن إنتاج ليبيا البلد العضو في "أوبك" تراجع الأشهر الأخيرة إلى أقل من 260 ألف برميل يومياً بعدما كان على حدود المليون ونصف المليون برميل يومياً بعائدات تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً.

تراجع مداخيل البلاد بات يؤرق الحكومة الحالية، حيث هدد زيدان بأن الحكومة لن تتمكن إن تواصل الوضع من تسديد رواتب مليون ليبي خاصة، وأن رواتبهم ارتفعت بعد الثورة، ولم تشرع مئات الشركات الأجنبية التي عهدت إليها مشاريع تنموية لغاية الآن في إنجازها مما بات يعطل الآلة الاقتصادية للبلاد، وينعكس سلباً على الواقع الاجتماعي للمواطن الليبي.