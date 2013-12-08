قتيل و5 جرحى في انفجار خلال جنازة قائد أمني ببنغازي

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم الأحد عقب انتهاء جنازة أحد قادة الأمن في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) كان قد تم اغتياله السبت، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، إبراهيم الشرع، إن "سيارة كانت متوقفة في موقف السيارات في مقبرة الشهداء في منطقة الهواري انفجرت بعد تشغيلها من قبل صاحبها المجهول حتى هذه اللحظة، وأدى الانفجار إلى مقتله وتفحم جثته".

وأوضح الشرع أن الانفجار وقع عقب انتهاء جنازة العقيد كمال بزازة وخروج المشيعين الذين كان معظمهم من القادة الأمنيين في مديرية الأمن الوطني في بنغازي بعد ظهر الأحد.

وتسبب الانفجار، بالإضافة إلى مقتل صاحب السيارة، في جرح خمسة أشخاص على الأقل حسب الحصيلة الأولية.

وكان العقيد كمال بزازة قد توفي صباح الأحد متأثراً بجراحه بعد أن استهدف مجهولون سيارته بعبوة ناسفة صباح السبت في مدينة بنغازي.

وبزازة مسؤول في مديرية الأمن عن ملف الشؤون الإسلامية ومرشح بقوة لتولي منصب مدير الأمن في المدينة، وهو من دعاة التيار السلفي غير المتشدد وسجن في فترة النظام السابق.