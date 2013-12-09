ليبيا.. البرلمان يطالب بفك الحصار عن الكفرة وتازربو

عبّر المؤتمر الوطني العام "البرلمان" في ليبيا عن قلقه حيال "الحصار غير المبرر" الذي تتعرض له مدينتي الكفرة وتازربو (الجنوب الشرقي)، "حال دون وصول مستلزمات الحياة وضرورياتها اليومية للمدينتين".

ووجّه المؤتمر الوطني، في بيان له مساء الاثنين، تنبيهاً للحكومة المؤقتة بضرورة "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفكّ الحصار عن المدينتين، وبصورة عاجلة، وأن تتحمل مسؤولياتها في تأمين الطريق وفتحه بين جالو والكفرة وتقديم الجناة الذين يعرضون المواطنين الليبيين للتجويع والترهيب للعدالة".

ودعا المؤتمر الوطني العام رئاسة الأركان العامة للجيش إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه "القوات التابعة لها التي تشارك في هذا الحصار الجائر".

واعتبر المؤتمر الوطني العام في بيانه محاصرة المدن وعرقلة الحياة اليومية لليبيين "أفعالاً دخيلة على عادات الشعب الليبي الكريم وتقاليده، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية".

ويواصل معتصمون من قبيلة التبو إغلاق الطريق الرابطة بين مدينة الكفرة ومدن الواحات في مستوى منطقة السرير لليوم الثالث عشر مطالبين بجعل منطقة ربيانة بلدية.

وتأزمت الأوضاع بمدينة الكفرة حتى أن الكثير من الخدمات الأساسية تعطلت، وتواجه المستشفيات خطر توقف الخدمات لنقص الوقود الضروري لتشغيل المولدات أمام تكرر انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وتسبب اعتصام التبو بحقل الشعلة في انقطاع الكهرباء بالمدينة لعدم تمكن شاحنات الوقود من الدخول إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية التي تغذي الكفرة.

وتضاعف سعر لتر البنزين أكثر من 20 مرّة بمدينة الكفرة، لتصبح حالة الناس أكثر صعوبة مع كل يوم، كما عرفت أسعار المواد التموينية ارتفاعاً لافتاً.