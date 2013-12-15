إطلاق سراح عضو البرلمان الليبي عبد المجيد الزنتوتي

أعلن في العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت، عن إطلاق سراح عضو المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان)، عبدالمجيد الزنتوتي، الذي اختطف مساء الأربعاء الماضي.

وصعد الزنتوتي لعضوية المؤتمر الوطني العام بعد أن ترشح عن دائرة العزيزية.

وكان رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، قد شدد في مؤتمر صحافي، مساء أمس، على أن الحكومة في تواصل مع جميع الأطراف (التي لم يسمها) لإطلاق سراح عضو المؤتمر الوطني العام عبدالمجيد الزنتوتي، وكذلك رئيس المجلس المحلي ككلة إبراهيم سالم.

وسرعان ما ربطت أطراف عدة بين اختطاف الزنتوتي وتواصل اختطاف رئيس محلي ككلة، واعتبروا أنها كانت بمثابة ردة فعل، لكن لم تكشف الحكومة عن الخاطفين وهويتهم، ولم يدل الزنتوتي بأي تصريح إلى حد الآن.

ووعد زيدان بالعمل على الحد من ظاهرة الاختطافات التي طالت الكثير من الشخصيات من مختلف الميادين والمجالات.

وتبقى عملية اختطاف رئيس الحكومة، علي زيدان، في العاشر من أكتوبر الماضي أكثر عمليات الاختطاف إثارة وسط واقع أمني متدهور واستقطاب سياسي حاد تعيشه ليبيا منذ أشهر.