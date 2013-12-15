"الصواعق" الليبية تسيطر على غرفة الكهرباء الرئيسية

سيطرت كتيبة الصواعق التابعة للجيش والمختصة بالمهام الخاصة، على غرفة التحكم الرئيسية للكهرباء، بعد محاولة مسلحين قطع التيار الكهربائي عن كل التراب الليبي.

وكان المسلحون قد انسحبوا بعد أن احتجزوا 6 مهندسين، بعد أن سيطروا على غرفة التحكم الرئيسية التي تزود ليبيا بالكهرباء، لتقوم بعد ذلك كتيبة الصواعق التابعة للجيش بمحاصرة المكان. واتهم الجيش عناصر مسلحة من أعوان النظام الليبي السابق.

وفي وقت سابق، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮوﯾﺲ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ وﻋﺸﺮة أﯾﺎم.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻮزارة: "إﻧﮫ ﺑﺪأ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮﺣﺪات الأﺧﺮى (الأوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ) ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي، وﺗﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﺣﺪات، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن" الليبية.

وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﻨﺬ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء، اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ذروﺗﮫ ﻣﻊ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﻘﻮل وﻣﻨﺸآت ﻧﻔﻄﯿﺔ.