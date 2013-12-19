ليبيا.. إطلاق سراح رئيس المجلس المحلي في ككلة و5 آخرين

جرى في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، تسليم رئيس المجلس المحلي بككلة (الجبل الغربي) إبراهيم الصغير وخمسة آخرين كانوا مختطفين ومحتجزين بمنطقة ورشفانة.

وكانت مجموعة مجهولة قد اختطفت الصغير ومرافقيه قبل عشرة أيام، واعتبر البعض أن اختطاف عضو المؤتمر الوطني عبدالمجيد الزنتوتي الذي أطلق سراحه السبت الماضي كان بمثابة ردة الفعل على اختطاف الصغير ومرافقيه.

وتعود بداية الأزمة بحسب مصادر متطابقة إلى أن مجموعة من ورشفانة قد اختطفت رئيس المجلس المحلي ككلة ومرافقيه كردة فعل على قيام كتيبة تتبع المجلس العسكري بوسليم الذي يرأسه غنيوة الككلي -أحد أبناء ككلة - بالقبض على شخص من ورشفانة، إلا أن مجلس الشورى بككلة أكد أن المقبوض عليه كان مطلوبا.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بإطلاق سراح الصغير ومرافقيه، وعقب إطلاق سراحهم تساءل هؤلاء متى ستتم محاسبة الخاطفين في هذه القضية وغيرها من قضايا الاختطاف الأخرى.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قد أكد عزم حكومته العمل على التخفيف من حدة عمليات الاختطاف التي تنشط في ليبيا في الأشهر الأخيرة.



وتبقى حادثة اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان في العاشر من أكتوبر الماضي أشهر حالات الاختطاف في ليبيا ما بعد القذافي.

