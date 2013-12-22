ليبيا تمدد فترة تسجيل الناخبين دون تحديد سقف زمني

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار، أن عدد المسجلين في انتخابات الهيئة التأسيسية تجاوز نصف مليون، متوقعا أن يصل العدد الإجمالي للمسجلين عقب التمديد في آجال التسجيل حتى نهاية ديسمبر الجاري إلى نحو مليون ناخب.

وكشف العبار أن المفوضية استلمت قاعدة بيانات لليبيات المتزوجات من غير الليبيين أمس الأربعاء، وبلغت الإحصائية ما يقارب 5500 امرأة، وهذا سيساعد المفوضية على حل كافة الإشكالات المتعلقة بتسجيل هذه الفئة من النساء التي لم تتمكن في وقت سابق من التسجيل.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنه سيتم نشر القوائم النهائية للمترشحين اعتبارا من الاثنين القادم على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمترشحين بعد48 ساعة من تاريخ النشر، داعيا المترشحين إلى تقديم قوائم التزكية قبل موعد النشر وإلا سيتم إسقاط ترشحه.

وطلب العبار من المترشحين احترام الضوابط القانونية للحملة الانتخابية والمساعدة في إنجاح المسار الانتقالي.

المراقبون والإعلاميون

وبين العبار أن المفوضية فتحت الباب لتسجيل المراقبين ووكلاء المترشحين ووسائل الإعلام منذ الأحد الماضي، لكنها لم تتلق أي طلب تسجيل إلى الآن، منوها إلى أن باب التسجيل يبقى مفتوحا إلى ما قبل موعد الانتخابات بيوم في مكاتب اللجان السبعة عشر، وجدد العبار الدعوة للإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين إلى المشاركة من أجل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وبشأن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات التأسيسية قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات إنه سيناقش مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اليوم الأحد هذه المسألة، ويصر مكون الأمازيغ على ضرورة تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بالتوافق، وذلك اعتراضا على منح المكونات الثقافية عشر المقاعد بالهيئة التأسيسية.

هذا.. ولم يعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات بعد عن الموعد النهائي لانتخاب الهيئة التأسيسية، وكان رئيس الحكومة علي زيدان قد كشف في وقت سابق أنه يتوقع إجراء الانتخابات في يناير القادم.