سقوط قتيل وجريح من الشرطة الليبية في بنغازي

قُتل شرطي ليبي وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجومين لمسلحين مجهولين، ليل الأربعاء، في مدينة بنغازي شرق ليبيا على ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، المقدم إبراهيم الشرع، إن "مجهولين مسلحين اغتالوا ليل الأربعاء شرطياً في وزارة الداخلية الليبية، وأصابوا آخر بجروح بالغة، في عمليتين وقعتا في مدينة بنغازي".

وأوضح أن "الشرطي موسى علي الزوام، وهو أحد الثوار السابقين الذين انضموا إلى وزارة الداخلية، قُتل بأيدي مجهولين أمطروه بوابل من الرصاص، ولاذوا بالفرار في منطقة حي السلام في مدينة بنغازي".

وأشار إلى أن "الزوام نُقل إلى مركز بنغازي الطبي مصاباً بأعيرة نارية عدة في مناطق متفرقة من الجسم ليفارق الحياة متأثراً بجروحه عقب وصوله".

ولفت الشرع إلى أن "مجهولين آخرين أصابوا الشرطي محمد سليمان عبدالرازق المنتسب إلى جهاز الإسناد الأمني في وزارة الداخلية برصاصة في الرأس أُدخل على إثرها الى غرفة العمليات في مركز بنغازي الطبي، وحالته خطرة جداً".