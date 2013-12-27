مجهولون يقتلون ضابطين بجيش ليبيا في بنغازي

قتل ضابطان في الجيش الليبي بأيدي مسلحين مجهولين في هجومين منفصلين وقعا في مدينة بنغازي الخميس والجمعة، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر مسؤول في الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي إن "مجهولين اغتالوا ضابطين في الجيش الليبي في مدينة بنغازي أحدهما في هيئة الإمداد العسكري والآخر في ركن الدفاع الجوي في هجومين وقعا في المدينة يومي الخميس والجمعة".

وقالت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء فاديا البرغثي لفرانس برس إن "المستشفى تلقى بعد ظهر الجمعة جثة الضابط برتبة رائد في ركن الدفاع الجوي محمد فرج أبريك الزوي".

وأوضحت أن "الزوي البالغ من العمر 39 عاما وصل إلى المستشفى مفارقا الحياة بعد أن اخترقت عدة رصاصات أماكن متفرقة من جسده".

وقال المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لفرانس برس إن "ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع هيونداي إلنترا بيضاء اللون أطلقوا وابلا من الرصاص باتجاه الزوي خلال توجهه للمسجد لأداء صلاة الجمعة في منطقة حي السلام في بنغازي وأردوه قتيلا".

وأضاف من جهة ثانية أن "مجهولين مسلحين آخرين قتلوا ضابطا في هيئة الإمداد العسكري في الجيش الليبي برتبة مقدم واسمه أحمد فتحي سويري الخميس في منطقة البركة في مدينة بنغازي".

وأشار إلى أن "سويري فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة في مركز بنغازي الطبي".

وتشهد بنغازي منذ شهر رمضان الماضي حملة اغتيالات استهدفت عدداً كبيراً من العسكريين والأمنيين ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش.