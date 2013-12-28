ليبيا تفرج عن 4 عسكريين أميركيين بعد اعتقالهم لساعات

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية أن السلطات الليبية أفرجت عن أربعة عسكريين أميركيين كانت اعتقلتهم أمس الجمعة.



واكتفى المسؤول الأميركي بالقول لوكالة "فرانس برس" إن العسكريين الأربعة أطلق سراحهم، وذلك بعد ساعتين من إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الليبية تعتقل هؤلاء الجنود الأربعة، مؤكدة تواصل واشنطن مع السلطات في طرابلس للتوصل الى إطلاق سراحهم.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي قالت في وقت سابق: "باستطاعتنا التأكيد أن أربعة عسكريين أميركيين معتقلين حاليا لدى الحكومة الليبية".

ولم تعط الخارجية الأميركية أو البنتاغون أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات أو مكان اعتقال هؤلاء العسكريين الأميركيين.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن المعتقلين ملحقون بالفريق الأمني للسفارة الأميركية في طرابلس، وربما كانوا في مهمة استطلاعية لتحديد طرقات للهروب قد يتم استخدامها في المستقبل من جانب الدبلوماسيين.

وتعرضت الولايات المتحدة في سبتمبر 2012 لهجوم على قنصليتها في بنغازي شرق ليبيا، أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين. وفي نهاية نوفمبر، قتل مدرس أميركي بالرصاص في هجوم أيضا في بنغازي.