مقتل مسؤول أمني في عهد القذافي بإطلاق نار في بنغازي

قتل مسؤول أمني سابق في نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، أمس الأحد، جراء إطلاق نار في بنغازي شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المتحدث باسم مستشفى الجلاء الذي استقبل الجثمان أن مفتاح نجم، العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الخارجي، قتل بالرصاص.

وقال مصدر أمني في المدينة إن "مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار باتجاه العقيد السابق الذي كان يقود سيارته في حي الصابري ما أدى إلى مقتله على الفور".

وتشهد بنغازي، مهد الثورة الليبية التي انتهت في العام 2011 بالإطاحة بنظام معمر القذافي، هجمات شبه يومية تستهدف عناصر الجيش والشرطة.