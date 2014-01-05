استئناف الإنتاج في حقل نفطي جنوب ليبيا

أعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس الأحد استئناف إنتاج النفط السبت في حقل الشرارة بجنوب ليبيا، (330 ألف برميل يومياً) المتوقف منذ 28 أكتوبر بسبب اعتصام السكان المحليين، مع 60 ألف برميل يومياً.

وصرح المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا محمد الحرايري أن "الإنتاج في حقل الشرارة استؤنف تدريجياً السبت مع 60 الف برميل يومياً في انتظار استعادة طاقته العادية بعد يومين أو ثلاثة".

وأقنعت السلطات الخميس سكان مدينة أوباري المحتجين على تهميشهم والمطالبين بتوزيع أكثر عدالة للعائدات النفطية، برفع اعتصامهم.

وتدير حقل الشرارة النفطي شركة أكاكوس، وهي شركة مختلطة بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والشركات الإسبانية ريبسول والفرنسية توتال والنمساوية أو أم في.

واستؤنف إنتاج النفط في حقلي مسلة وسرير في جنوب ليبيا بعد توقف دام أسبوعا بسبب إغلاق مصفاتي طبرق وسرير (شرقاً) الأحد الماضي.

وما زالت الأزمة التي تطال عدة موانئ نفطية أغلقتها مجموعات مسلحة في شرق البلاد تطالب بحكم ذاتي في منطقة برقة، متواصلة.