رئيس الوزراء الليبي: تعديل وزاري وشيك خلال أسبوع

أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الأربعاء، أنه سيجري تعديلاً وزارياً هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.

وأضاف أن "هذه الحكومة جاءت لاستحقاق وطني، وهي وطنية بجدارة، وإذا استمرت في أداء دورها، سيكون هناك تعديل وزاري مهم لأن عدداً كبيراً من الوزراء لا يريدون الاستمرار بحكم المعاناة، وهناك وزارات تحتاج إلى تغيير".

وتابع: "هذا الأمر سيتم خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، وسينال وزارات مهمة من ضمنها وزارة الداخلية".

ويواجه زيدان احتمال اقتراع بسحب الثقة من البرلمان يحركه معارضوه.

وتعرّض رئيس الوزراء الليبي في وقت سابق العام لعملية اختطاف، في مؤشر على زيادة سطوة الجماعات المسلحة في البلاد.