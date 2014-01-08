ليبيا تحقق مع سفينة لبنانية دخلت المياه الإقليمية

تمكّنت القوات الخاصة البحرية الليبية بقاعدة طبرق، ليلة أمس الثلاثاء، من القبض على سفينة لبنانية ترفع علم دولة التوغو التي تقع في غرب إفريقيا شرق منطقة (مرسى لك).

وأفاد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية بأن السفينة اللبنانية تحمل اسم "أيوب قاسم" ويضم طاقمها 10 أشخاص هم 4 سوريون و5 مغاربة ومواطن هندي، وأنه قد تم اقتيادها إلى قاعدة طبرق البحرية.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات متواصلة مع طاقم السفينة عن أسباب دخولها ووجودها في المياه الإقليمية.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من محاولة سفينة مالطية الدخول الى ميناء السدرة النفطي لغرض تعبئة النفط من مسلحي إقليم برقة الذين يطالبون بحكم ذاتي شرق ليبيا.

وحذرت القوات البحرية في وقت سابق من أنها ستستهدف أي باخرة تنوي الاقتراب من السواحل الليبية بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حالة "التأهب القصوى" لا تزال سارية المفعول في موانئ السدرة وراس لانوف والبرقية والحريقة والزويتينة شرق ليبيا، وأن تصدير وبيع النفط من تلك الموانئ متوقف إلى إشعار آخر.

وكان إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الماضية بعد إغلاق الموانئ الرئيسية المصدرة للنفط ليصل الإنتاج الى 300الف برميل فقط.