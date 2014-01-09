عدم الاتفاق على بديل لزيدان يؤجل جلسة المؤتمر الوطني

أفاد مراسل قناة "العربية" بليبيا بتأجيل جلسة المؤتمر الوطني الليبي، التي كان من المزمع عقدها اليوم الخميس، لبحث سحب الثقة عن الحكومة، مشيراً إلى أن سبب التأجيل لعدم الاتفاق على بديل لرئيس الحكومة علي زيدان.

وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قرر عقد جلسة استثنائية اليوم الخميس بدلاً من جلسته العادية الأحد القادم، لمناقشة سحب الثقة من حكومة زيدان، وهو ما وصفه رئيس الحكومة بأنه هجمة من جماعة الإخوان الليبية ومخطط للانقلاب.

الجلسة تأتي بعد إعلان زيدان إجراء تعديل وزاري هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن عدداً من وزراء حكومته لم يعودوا راغبين في الاستمرار إلى جانب الحاجة إلى التغيير في وزارات أخرى على رأسها الداخلية.

ورداً على إعلان إقليم برقة بدء تصدير النفط وفتح الموانئ الرئيسية فيه أمام السفن الدولية، هدد زيدان بإغراق أي ناقلات نفط تحاول نقل الخام من الموانئ التي تقع خارج سلطة الدولة، مما ينذر بأن الأيام القادمة من المؤكد أنها ستشهد المزيد من التوتر بين طرابلس وبرقة.