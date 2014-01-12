ليبيا.. مقتل وكيل وزير الصناعة من قبل مجهولين بسرت

أعلن ليل السبت-الأحد، عن مقتل وكيل وزارة الاقتصاد الليبية حسن الدروعي، رميا بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة سرت (450 كيلومتر شرق طرابلس) مسقط رأس القذافي وآخر مدينة ظهر بها قبل مقتله فيها في 20 أكتوبر 2011.

ويعتبر اغتيال الدروعي أول عملية من نوعها تستهدف وكيل وزارة بليبيا، إضافة إلى أن مدينة سرت لم تشهد في السنة الماضية أي عملية اغتيال على نحو ما تشهده مدن أخرى مثل بنغازي ودرنة.

وانضم الدروعي إلى الثورة مبكرا، وشغل منصب عضو في المجلس الوطني الانتقالي (الذي ترأسه مصطفى عبد الجليل) ممثلا عن مدينة سرت، والذي اتخذ من بنغازي مقرّا له قبل إعلان التحرير والانتقال إلى العاصمة طرابلس.

ودرس الدروعي الهندسة الميكانيكية بفرنسا وعاد منها عقب اندلاع ثورة 17 فبراير، كما شارك إلى جانب عدد من الليبيين في إجبار سفير ليبيا بباريس على الاستقالة في بداية الحراك الثوري ضد نظام معمر القذافي.

وأفادت تقارير صحافية أن الاغتيالات التي استهدفت قيادات أمنية وعسكرية ليبية ومدنيين تجاوزت 120 عملية، فضلا عن محاولات الاغتيال التي باءت بالفشل.