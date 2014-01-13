محاولة فاشلة لاغتيال رئيس "حكومة" إقليم برقة

أكد رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبدربه البرعصي، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة بمدينة البيضاء (الجبل الأخضر) مساء الأحد.

وأضاف البرعصي في تصريح مقتضب لـ"العربية.نت" أنه نجا من محاولة الاغتيال وأن وضعه جيد.

ومن جانبه شدد مدير مكتب رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة لـ"العربية.نت" مهند العاقوري على أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وبشأن تفاصيل الحادث قال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي في تصريحات صحافية إن المهاجم طرق باب شقة عبدربه البرعصي، وبمجرد أن فتح له الباب حتى أشهر في وجهه المسدس، فدفعه البرعصي وأغلق الباب، ثم أطلق المهاجم النار ولاذ بالفرار.

وأضاف الحاسي أنه جرى نقل البرعصي وأسرته إلى مكان آمن، موضحاً أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد أنه تم التعرف على هوية المهاجم والجهات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث.

ويرأس عبدربه البرعصي المكتب التنفيذي (الحكومة) لإقليم برقة، الذي يسيطر على الموانئ النفطية بالشرق الليبي وهي: راس لانوف والسدرة والزويتينة، منذ أواخر يوليو الماضي.

ويطالب المكتب السياسي لإقليم برقة بجملة من الشروط لاستئناف بيع النفط، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع الحكومة المركزية في طرابلس، ومثلت مسألة توزيع عائدات النفط نقطة الخلاف المركزية بين الطرفين.

يشار إلى أن ليبيا فجعت، السبت، في نبأ اغتيال وكيل وزارة الصناعة حسين الدروعي بمدينة سرت.