640 جريحاً في احتفالات المولد النبوي بليبيا

أصيب أكثر من 640 شخصاً بجروح، غالبيتهم من الأطفال بين مساء الأحد وصباح الاثنين، بسبب استخدام الألعاب النارية أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن الضحايا يعانون من حروق بدرجات مختلفة، في اليد أو العين، وبترت أصابع البعض منهم.

واعتاد الليبيون الاحتفال بالمولد بالألعاب النارية، ويسجل في غالب الأحيان إصابة أشخاص بجروح. لكن في السنتين الأخيرتين ارتفعت حصيلة الجرحى بشكل كبير بسبب قوة الألعاب النارية التي لا يخضع استيرادها من دول آسيوية لرقابة السلطات الانتقالية.