قتيلان وجرحى من الجيش والشرطة الليبية في بنغازي

قتل ضابط في الشرطة الليبية، وجرح ثلاثة عسكريين آخرين، مساء الجمعة، خلال محاولتهم تفكيك حقيبة متفجرات وضعت بقرب أحد المتاحف المهجورة في مدينة بنغازي، فيما اغتال مجهولون في وقت سابق أحد أفراد الجيش، على ما أعلنت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر أمني: "إن ضابطاً في الشرطة قتل وجرح معه ثلاثة أفراد آخرين جميعهم ينتمون لجهاز تفكيك المتفجرات".

وأضاف "إن هذا الفريق حاول، مساء الجمعة، تفكيك حقيبة متفجرات وضعت بجانب متحف القصر العثماني المهجور في منطقة الكيش وسط مدينة بنغازي، لكن الحقيبة انفجرت خلال اقترابهم منها".

وقالت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث، فادية البرغثي: "إن المستشفى تلقى جثمان خبير المتفجرات في الشرطة الليبية، العقيد رجب حسين العبار، الذي توفي متأثراً بجروحه إثر إصابته بشظايا حقيبة متفجرة".

وأضافت "إن ثلاثة آخرين من فريق خبراء المتفجرات هذا، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جراء شدة الانفجار"، لافتة إلى أن "اثنين منهم، وهما فريد فتحي السعيطي وفرج محمد علي، أدخلا المستشفى بينما تم علاج الشرطي الثالث وهو محمود فتحي البسيكري وغادر إلى بيته".

وفي سياق متصل، قال المصدر الأمني: "إن مسلحين مجهولين قتلوا بعد ظهر الجمعة، أحد جنود الاحتياط في القوات الخاصة والصاعقة في الجيش الليبي".

وأوضح أن هؤلاء المسلحين المجهولين أطلقوا النار باتجاه هذا الجندي بعد خروجه من صلاة الجمعة في أحد مساجد منطقة حي الدولار، في مدينة بنغازي".

من جهتها قالت البرغثي: "إن المستشفى تلقى جثة الجندي فرج محمد المعداني البالغ من العمر 37 عاماً جراء إصابته بعيار ناري في الرأس".