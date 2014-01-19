الجيش الليبي يستعيد قاعدة "تمنهند" من موالين للقذافي

أعلن الجيش الليبي استعادة قاعدة "تمنهند" الجوية العسكرية بمدينة سبها (جنوب ليبيا) من أيدي مسلحين موالين للرئيس المخلوع معمر القذافي.

وأكدت الحكومة أن مجموعة مسلحة تدين بالولاء لنظام القذافي، حاولت استغلال المواجهات في الجنوب لتنفيذ أجندتها انطلاقاً من سبها.

وكانت مواجهات قد دارت في الجنوب، طوال الأسبوع الماضي، بشكل أساسي بين قبائل محلية، لاسيما القبائل العربية وقبائل التبو، وأسفرت عن نحو 30 قتيلاً.

وأمرت الحكومة الليبية قوات عسكرية بالتوجه إلى جنوب البلاد، للمساعدة على جلب الأمن والاستقرار، بعد المواجهات التي عرفتها سبها، في أعقاب سيطرة مجموعة مسلحة على قاعدة عسكرية هناك. ووجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى عناصر تتبع نظام القذافي.

ولجأت وزارة الدفاع لسلاح الجو لقصف مواقع المسلحين الذين سيطروا على القاعدة العسكرية، فيما أعلن المؤتمر الوطني العام، حالة الطوارئ بعد المواجهات العنيفة التي شهدها الجنوب.