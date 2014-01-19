سلاح الجو الليبي يهاجم ميليشيات في جنوب البلاد

قالت وزارة الدفاع الليبية، السبت، إن ليبيا تستخدم سلاح الجو في مسعى لإنهاء الاضطرابات بالجنوب النائي، والتي تلقي مسؤوليتها على قوات موالية لمعمر القذافي.



وكان البرلمان، أعلن في وقت سابق حالة التأهب في صفوف الجيش، بعد أن اقتحم مسلحون قاعدة تابعة للقوات الجوية قرب مدينة سبها بجنوب البلاد، حيث دارت اشتباكات لعدة أيام بين جماعات مسلحة متناحرة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية، عبدالرزاق الشباهي، للصحافيين في طرابلس: "إنه تم تجهيز قوة عسكرية وإرسال طائرات تعاملت مع الأهداف المطلوبة".

وفي وقت سابق، صوت المؤتمر الوطني العام في ليبيا على قرار إعلان حالة "النفير العام"، أي الطوارئ، بسبب حالة الفلتان الأمني في مختلف مناطق البلاد، خصوصاً الجنوب، في الوقت الذي قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، السبت، إن بلاده بصدد إرسال قوات إلى الجنوب المضطرب بعد أن اقتحم مسلحون قاعدة للقوات الجوية في أكبر بلدة بالمنطقة في أعقاب مناوشات بين رجال قبائل وميليشيات متنافسة.