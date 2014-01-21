انسحاب وزراء "إخوان ليبيا" من حكومة زيدان

قدم الوزراء الخمسة التابعون لحزب العدالة والبناء (ذراع جماعة الإخوان في ليبيا)، استقالتهم من حكومة علي زيدان، وتأتي هذه الخطوة بعد فشل أعضاء المؤتمر الوطني العام في التوصل إلى اتفاق لحجب الثقة عن الحكومة.

وأعلن حزب العدالة والبناء الليبي، وهو ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان، إن وزراءه الخمسة سيستقيلون من حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، ومن بينهم وزير النفط، محملين الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة.

وقال في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن الحكومة فشلت "في إنجاز أهم استحقاقات المرحلة"" ومعالجة الأحداث في الجنوب ومدن أخرى، وإن "كل ذلك يعزز ثقتنا في أن هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وكان زيدان قد اتهم أمام المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إسلامية أخرى في اجتماع المؤتمر الوطني بمحاولة إسقاط حكومته من خلال إجراء اقتراع على الثقة فيه في البرلمان.

وتطلع الحزب إلى أن يطيح المؤتمر الوطني بزيدان وحكومته، وإجراء اقتراعات مبكرة، غير أنه فوجئ بعكس ذلك، ومنح الثقة من جديد إلى الحكومة الحالية، مع إجراء بعض التعديلات القانونية في النظام، من دون أن يتم الإفصاح عنها، غير أن وسائل إعلامية متعددة وصفت هذا التعديل بـ"امتصاص" الغضب بين الأطراف المتخالفة.