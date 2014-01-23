تحرير دبلوماسي كوري بعد 3 أيام على خطفه في ليبيا

تمكنت السلطات الليبية ليل الأربعاء الخميس من تحرير دبلوماسي كوري جنوبي كان قد خطف الأحد في العاصمة طرابلس على أيدي مجهولين، وفق ما أفادت مصادر حكومية ليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود الخميس إن "عملية التحرير تم تنفيذها بفرقة خاصة تابعة لوزارة الدفاع نجم عنها تحرير المختطف دون أن يمس بأذى وألقي خلالها القبض على أربعة من الخاطفين".

وفي سيول، أكد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تحرير مواطنها المختطف في ليبيا، موضحة أن السلطات الليبية اعتقلت 4 أشخاص على صلة بعملية الخطف.

وأضافت الوزارة أنه "من الممكن أن يكون الخاطفون تابعين لمجموعة متمردة مسلحة صغيرة".

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت الاثنين أن ممثلاً للحكومة في مجال التجارة خطف في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن هان سيوك-وو، رئيس وكالة الترويج للاستثمارات والتجارة الكورية في ليبيا، خطف صباح الأحد من قبل أربعة أشخاص مجهولين في طرابلس وهو عائد إلى منزله. وأوضح الأسود أن "الخاطفين الأربعة قاموا بالاختطاف ليس لدوافع سياسية ولا أيدلوجية".

ولفت إلى أن الدبلوماسي هان سيوك-وو شارك بعد عملية تحريره في لقاء ضم وكيل وزارة الخارجية الليبية عبدالرزاق القريدي ووكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف ومساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي والسفير الكوري الجنوبي لدى ليبيا.

من جهته، قال وكيل وزارة الدفاع الليبية خالد الشريف إن "الملحق التجاري بصحة جيدة وتحت حماية السلطات الليبية حالياً"، ناقلاً عنه قوله إن "الخاطفين عاملوه معاملة حسنة". وأكد الشريف أن "الخاطفين كانوا يبغون الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق صراح الدبلوماسي الكوري وأن الاختطاف لم يكن لدوافع أخرى".

يذكر أن الدبلوماسي الكوري الجنوبي يعمل في طرابلس لحساب الوكالة منذ العام 2012.. والجمعة، خطفت مجموعة مسلحة إيطاليين يعملان في شركة للأعمال العامة في مدينة درنة شرق ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا. ومازال مصير هذين الإيطاليين يكتنفه الغموض حتى اللحظة.

