تفكيك خلية ليبية مسلحة تغتال العسكريين في بنغازي

ألقت القوات الخاصة في مدينة بنغازي شرق ليبيا القبض على خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص، في حوزتهم قوائم تضم أسماء عسكريين في الجيش الليبي تم اغتيالهم في بنغازي، وآخرين مستهدفين بالاغتيال، نقلا عن قناة "العربية"، السبت.

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن عملية القبض على الخلية جاءت بعد اشتباك دام ساعة، وأسفر عن مقتل أحد عناصر القوات الخاصة، الذين شاركوا في عملية المداهمة.

وتشهد مدينة بنغازي اغتيالات لشخصيات من الشرطة والجيش، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة.

وكشف تقرير صحافي مؤخرا أن الاغتيالات في ليبيا طالت أكثر من 120 شخصاً خلال سنة 2013، ثلاثة أرباعهم من القيادات الأمنية والعسكرية، وحصدت الأخرى شخصيات مدنية بين سياسية وإعلامية وأئمة خطباء.

وأوضح التقرير أن الحجم الأكبر من هذه الاغتيالات وقع بمدينة بنغازي (عاصمة الشرق الليبي)، التي اغتيل بها 78 شخصا بالعبوات الناسفة الملصقة أسفل السيارات، فيما قُتل آخرون بالرصاص.