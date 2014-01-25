غرفة ثوار ليبيا تستنكر القبض على رئيسها في مصر

وصفت غرفة ثوار ليبيا إيقاف رئيسها، شعبان هدية، المعروف بـ"أبوعبيدة الزاوي" من قبل السلطات المصرية أنه غير قانوني ولا وجاهة له، مؤكدة أنه غير مطلوب في أي قضية.

وكشف أحد قادة الغرفة في تصريحات صحافية أن ثوار ليبيا اتصلوا بالسلطات الليبية لاتخاذ ما هو ضروري حيال القضية.

وأفاد من جهته، سفير ليبيا بالقاهرة، محمد فائز جبريل، أنه يتابع القضية مع السلطات المصرية دون تقديم تفاصيل بشأنها، مؤكداً أن السفارة تسعى إلى معرفة مكان احتجازه والسعي إلى إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

وكانت السلطات المصرية قد قبضت على رئيس غرفة ثوار ليبيا هدية فجر الجمعة، وتفيد المعطيات المتوفرة أنه موجود في مصر بهدف العلاج وإتمام امتحانات دراسية.