نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الداخلية بالوكالة، الصديق عبد الكريم، نجا اليوم الأربعاء من محاولة اغتيال بالرصاص في طرابلس.

وأوضحت الوكالة أن عبد الكريم، وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء كان في سيارته عندما أطلق مسلحون النار على السيارة مؤكدة أن الهجوم لم يوقع ضحايا.

وأضافت الوكالة أن عبد الكريم كان متوجها إلى مقر عمله في طرابلس عندما تعرض للهجوم، مشيرةً إلى أن السيارة أصيبت بأضرار كبيرة.

ومن جهته، أكد بهلول السيد، مدير مكتب الوزير الصديق عبد الكريم، لوكالة "فرانس برس" محاولة الاغتيال هذه دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اغتيال وكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي الذي قتل بالرصاص في سرت، على بعد 500 كلم شرق طرابلس.