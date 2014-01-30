قتيل باشتباكات إثر خطف نجل قائد القوات الخاصة بليبيا

قتل جندي واحد وأصيب اثنان آخران على الأقل في اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد عصر الخميس، بين القوات الخاصة والصاعقة للجيش الليبي ومجموعات مسلحة، بعد ساعات على اختطاف نجل قائد القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "وحدات من القوات الخاصة والصاعقة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، وتساندها مروحيات من سلاح الجو الليبي، تجري عمليات مطاردة لمختطفي علي ونيس بوخمادة في الوقت الحالي وتشتبك مع جيوب منهم"، دون أن يحددها.

وقال قائد القوات الخاصة الليبية، العقيد ونيس بوخمادة، لوكالة "رويترز"، إن ابنه كان عائداً من الكلية عندما سدت سيارتان الطريق عليه واقتادتاه بعيداً.

وما زالت الحكومة الليبية الهشة والجيش الوليد يواجهان صعوبات بعد مرور أكثر من عامين على الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي لاحتواء المقاتلين السابقين والمسلحين الذين حاربوا في الانتفاضة، لكنهم رفضوا تسليم أسلحتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن حادث الخطف الذي وقع اليوم، لكن الجيش يحارب على مدى شهور في بنغازي كتائب من حركة "أنصار الشريعة"، وهي جماعة إسلامية متشددة.

وألقيت المسؤولية على الجماعة في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012 الذي قتل خلاله السفير وثلاثة أميركيين آخرين.