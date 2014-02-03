زيدان يأمر الجيش برفع الحصار عن الموانئ النفطية

قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الاثنين إنه أعطى أوامر بتحريك قوات تجاه مرافئ شرقية يسيطر عليها محتجون، لكنه قال إن نشر الجيش الآن بات في يد القيادة العسكرية.

ولم يعطِ زيدان المزيد من التفاصيل، لكنه حذر مراراً من أنه قد يستخدم القوة لتحرير ثلاثة مرافئ رئيسية، حيث قلص محتجون يطالبون طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي صادرات النفط بنحو 600 ألف برميل يومياً منذ الصيف.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي أنه أمر وزير الدفاع منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون في الشرق، وأن الأمر الآن في يد قيادة الجيش.