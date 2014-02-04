الجيش الليبي: لا أوامر بالتحرك نحو موانئ النفط

قال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة الليبية لم تتلق أوامر من رئيس الوزراء، علي زيدان، بالتحرك واستخدام القوة لإنهاء سيطرة المحتجين على موانئ النفط في شرق البلاد المستمرة منذ ستة أشهر.

وكرر زيدان، أمس الاثنين، التحذير من إمكان اللجوء إلى استخدام القوة، وقال إنه أمر وزارة الدفاع قبل عدة أسابيع بتحريك القوات المسلحة إلى موانئ النفط بشرق البلاد، حيث تحرم الاحتجاجات ليبيا من نحو 600 ألف برميل يومياً من صادرات الخام.

لكن الجيش قال اليوم الثلاثاء، إنه لم تصله أوامر ولم يتم نشر قوات لمواجهة قوة حرس المنشآت النفطية السابقة التابعة للدولة التي انشقت في أغسطس وسيطرت على موانئ رأس لانوف والسدر وزويتينة في إطار جماعة أكبر تطالب بمزيد من الحكم الذاتي.

وقال المتحدث باسم الجيش، علي الشيخي، إن الجيش لم يتسلم أي أوامر من وزارة الدفاع، أو من رئيس الوزراء نفسه تتعلق بالتحرك نحو حقول النفط المحتلة، وإذا تلقت أي أوامر فسيتم عندئذ بحث الأمر.

ومنذ بدء أزمة موانئ النفط، وجه كل من زيدان وزعيم المحتجين إبراهيم الجضران، وهو زعيم سابق للمقاتلين في الحرب الليبية تهديدات وتحذيرات يقول محللون إنها محاولة من كل جانب لتعزيز موقفه.

ويتعرض زيدان لضغوط لحل أزمة موانئ النفط لتعزيز شرعية حكومته التي تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في البلاد.