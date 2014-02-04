محاولة اغتيال مسؤولين عسكريين ليبيين داخل البرلمان

تعرض، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسؤولين عسكريين ليبيين لمحاولة اغتيال داخل مقر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) في طرابلس.

وأفادت مصادر مطلعة بتعرض آمر كتيبة الصواعق عماد الطرابلس، وآمر لواء القعقاع عثمان مليقطة، ورئيس جهاز دعم أمن المديريات، لإطلاق نار داخل البرلمان، إثر استدعائهم للقاء رئيس المؤتمر الوطني والقائد العام للقوات المسلحة نوري أبو سهمين.

وفي سياق متصل، أنهى أبو سهمين اجتماعاً ضمه في مقر المؤتمر مع عناصر من غرفة عمليات ثوار ليبيا، الجناح المسلح للتيارات الإسلامية.

وسلمت العناصر أبو سهمين وثيقة تنص على أنها مع تمديد عمر المؤتمر الوطني بالمدة التي يريدها المؤتمر بعد يوم واحد من تعديل الإعلان الدستوري من قبل المؤتمر الوطني للتمديد لنفسه بعد 7 فبراير القادم يوم انتهاء ولايته.

يذكر أن العديد من الدعوات تنتشر في ليبيا مطالبة بخروج الليبيين للشارع لإسقاط المؤتمر الذي يعتبر البعض أنه أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية.