اغتيال المدعي العام الليبي السابق بالرصاص في درنة

اغتال مسلحون مجهولون مساء السبت في مدينة درنة بشرق ليبيا المدعي العام الليبي السابق المستشار في المحكمة العليا عبد العزيز الحصادي، بحسب ما قال وزير العدل صلاح المرغني لوكالة فرانس برس.

وقال المرغني إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على المستشار في المحكمة العليا عبد العزيز الحصادي فأردوه قتيلا".

وأوضح المرغني أن "الحصادي، الذي كان يشغل حتى منتصف شهر مارس من العام الماضي منصب النائب العام في ليبيا، قتل في أثناء زيارة عائلية لأقاربه في مدينة درنة من قبل أشخاص لا يريدون للدولة أن تقوم".

وكان الحصادي عين مدعيا عاما لليبيا خلال فترة حكم المجلس الوطني الانتقالي السابق، وقد عمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يتقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 مارس 2013 لأسباب قال إنها تتعلق بوضعه الصحي.

وفي 18 مارس من العام ذاته صوت المؤتمر الوطني الليبي العام، أعلى سلطة تشريعية في البلد، بالأغلبية على توصية من المجلس الأعلى للقضاء بشأن تسمية المستشار بالمحكمة العليا عبد القادر جمعة رضوان نائبا عاما خلفا للحصادي.

وفي حادث آخر مماثل وقع في مدينة بنغازي، اغتيل مساء السبت ضابط الصف في الجيش الليبي وليد علي عيسى المنفي التابع للوحدة العسكرية بمعمل قاعدة الآليات في المدينة إثر استهدافه من قبل مجهولين في منطقة القوارشة خلال تواجده في أحد التمركزات الأمنية.

وقال عضو لجنة الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر لفرانس برس إن "المركز تلقى جثة المنفي الذي قتل بعد استهدافه بإطلاق النار عليه في مناطق الرأس والصدر".

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الجمعة في بنغازي الموظف السابق في جهاز الأمن الخارجي عاطف المدولي بعد انتهائه من أداء صلاة العصر بالقرب من مسجد الأنصار في منطقة الحدائق، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

كما نجا الجندي في الجيش الليبي نبيل محمد السراوي من محاولة لاغتياله من قبل مسلحين مجهولين في منطقة أرض ازواوة، لكنه وبحسب المصادر ذاتها "أصيب بعيارين ناريين في ظهره".