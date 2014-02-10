فابيوس: لن نتدخل عسكرياً في جنوب ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين، أن القيام بتدخل عسكري غربي لمكافحة الإرهاب في جنوب ليبيا، والذي طالبت به النيجر خصوصاً، ليس مطروحاً للبحث.

وقال فابيوس لإذاعة "آر تي أل" رداً على سؤال في هذا الصدد: "لا تدخل، ولكن في المقابل سنعقد اجتماعاً دولياً في مطلع مارس، في روما لمساعدة ليبيا بشكل إضافي، لأنه هناك بالواقع تجمعات إرهابيين في الجنوب".

وأضاف: "لقد اتصلت برئيس الوزراء الليبي في الآونة الأخيرة لكي أسأله عما يمكننا القيام به للمساعدة، وحين أقول نحن لا يعني الأمر فقط الفرنسيين، وإنما البريطانيين والجزائريين والتونسيين والمصريين والأميركيين وعدة جهات أخرى، منها الألمان أيضاً".

وتابع فابيوس: "يجب مكافحة الإرهاب في كل مكان، وهذا لا يعني نشر قوات على الأرض وإنما مساعدة الحكومات، وهذه هي حالة الحكومة الليبية التي تريد التخلص من الإرهاب".

وطالبت الأسبوع الماضي النيجر بتدخل قوى غربية في جنوب ليبيا، مؤكدة أن هذه الدول يجب أن تتابع ما وصلت إليه الأمور بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، بعد أن أصبح جنوب ليبيا الملاذ الإرهابي الأساسي في المنطقة.

ومسألة مكافحة الإرهاب في دول الساحل، وخصوصاً في جنوب ليبيا على جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مطلع الأسبوع مع نظيره الأميركي باراك أوباما خلال زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة.