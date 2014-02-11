فيديو اعتقال "أبو أنس الليبي" بطرابلس

كشفت الاستخبارات الأميركية عن شريط فيديو لاعتقال نزيه عبد الحميد الرقعي المعروف بـ"أبو أنس الليبي".

ووفقًا لشريط فيديو بثته الـ"واشنطن بوست"، يظهر كيف تم إيقاف سيارة الرقعي في حي راقٍ بالعاصمة طرابلس في تمام الساعة 6:38 صباحًا، حيث لايزال الظلام يخيم في ذلك الوقت.

وأظهر الفيديو اعتراض سيارة "ميكروباص بيضاء اللون"، سيارة الرقعي وخرج منها ثلاثة رجال مسلحون، فيما كانت سيارة أخرى تسد طريق الهرب أمامه. ويظهر الشريط سيارة ثالثة كانت في آخر الشارع.

وحصلت الـ"واشنطن بوست" على الشريط من دائرة مغلقة للكاميرات كانت موجودة في الحي. وجاءت الواقعة كعملية مشتركة بين الـ"سي آي إيه" والـ"إف بي آي" وقوات النخبة البرية المعروفة بـ"قوة دلتا"، بينما رفضت الوكالتان التعليق.



وهكذا تكون انتهت مطاردة استمرت 13 عاما لرجل يعتقد بأنه قريب من أسامة بن لادن.

واتهم "الليبي" بالمشاركة في تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في شرق إفريقيا، والتي أسفرت عن أكثر من 200 حالة وفاة.

وينتظر "الليبي" محاكمته بنيويورك، في سجنه قرب محكمة فيدرالية.

وفي جلسة الاستماع في أكتوبر, قال "الليبي" بأنه غير مذنب رداً على تهم الإرهاب الموجهة إليه.

