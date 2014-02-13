توقعات بتوافق في البرلمان الليبي بخصوص حكومة الأزمة

كشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي عمر حميدان أن المؤتمر يتجه نحو التوافق بخصوص حكومة الأزمة التي ستكون مصغرة وتأتي بديلا لحكومة علي زيدان.

وأوضح حميدان أن الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام بصدد التشاور للتوافق على مرشحين لرئاسة الحكومة قبل تقديمهم رسميا للمؤتمر الوطني، ليتولى فيما بعد رئيس الحكومة المؤقتة الحالي علي زيدان تقديم استقالته.

وتنتظر حكومة الأزمة المنتظرة ملفات أكيدة وعاجلة، وهي الملف الأمني والعدالة الانتقالية والنازحين والمهاجرين، وسيتولى رئيس الحكومة القادم ضبط الحقائب الوزارية.

بهذا لم يبق لحكومة علي زيدان سوى أيام قليلة بعد أن كان سحب الثقة منها محل تجاذب سياسي وسط البرلمان.

