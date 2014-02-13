قبائل الزنتان تهدد بسحق من يمس حرية الليبيين

هدد ثوار الزنتان على لسان قائدهم، مختار الأخضر، كل من يمس الشعب الليبي وقبائله، متهماً المؤتمر الوطني الليبي بالرغبة في إقامة دكتاتورية جديدة.

وجاء هذا التهديد بعد قرار المؤتمر الوطني الليبي بتمديد فترة عمله، وذلك لمنع حصول فراغ سياسي، بحسب تعبيرهم.

ويتفق معظم الليبيين وجميع الأطراف السياسية مع موقف ثوار الزنتان الرافض لقرار المؤتمر، إلا أنهم عبروا عنه بالنزول في تظاهرات سلمية حاشدة.

كما طالبوا بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة دستور للبلاد وتفعيل الجيش الوطني والشرطة.

وفي خضم هذه الأحداث أتت تصريحات وزير الدفاع الليبي عبدالله الثني عن إحباط محاولة انقلاب عسكري، لتضفي مزيداً من الغموض على المشهد السياسي ليقلل من شأنها رئيس الحكومة الانتقالي علي زيدان.

إلا أن مصادر أمنية لصحيفة الشرق الأوسط، أكدت رفع حالة التأهب في صفوف القوات العسكرية والأمنية التي تتولى حماية وتأمين مقر المؤتمر الوطني العام والحكومة الانتقالية، والوزارات والمصالح الحيوية الأخرى.