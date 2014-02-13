ليبيا تتراجع بحرية الصحافة وتصنف كدولة تخصخص العنف

تراجعت ليبيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014 الذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود، الأربعاء، وصنفت ضمن مجموعة الدول التي أصبحت تعرف بخصخصة العنف.

وكانت ليبيا قد حصلت العام الماضي على المرتبة 132 لتتراجع هذا العام إلى المرتبة 137 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.

وجاءت ليبيا ضمن قائمة الدول التي تمثل فيها الميليشيات سبب استمرار الفوضى وتحقق بذلك ما يعرف بخصخصة العنف.

وتعتمد منظمة مراسلون بلا حدود على سبعة مؤشرات لوضع هذا التصنيف، وهي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية.

ومثلما عززت فنلندا موقعها في صدارة الترتيب منذ سنوات إلا أن بلدانا مثل الولايات المتحدة وإفريقيا الوسطى شهدت تراجعا لافتا في التصنيف، وحافظت دول تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا على مؤخرة التصنيف الذي وصفها بالثلاثي الجهنمي.

كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها، الأربعاء، تواتر حالات اختطاف الإعلاميين، على نحو ما حدث قبل يومين من اختطاف لأربعة إعلاميين، واستهداف لتلفزيون "العاصمة" المحلي من قبل مسلحين.

