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بدء انتخابات هيئة صياغة الدستور الليبي بالخارج

المصدر: طرابلس – العربية.نت
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار
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انطلقت أمس السبت، انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا الجديد، المعروفة بلجنة الستين، في الخارج.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، نوري العبار، أن الانتخابات بالخارج تتواصل أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري بـ13 دولة وهي: تونس، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، ايرلندا، إيطاليا، تركيا وماليزيا.

وتسبق هذه المرحلة انتخابات الهيئة التأسيسية في الداخل والمقررة في 20 فبراير الجاري، الذي ستفتح خلاله مكاتب الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج نحو سبعة آلاف ناخب، من مجموع تجاوز المليون ناخب.

وفي سياق متصل افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس السبت، المركز الإعلامي التابع لها. وأشار العبار خلال حفل الافتتاح إلى أن بدء الانتخابات تزامن مع أول "صرخة للحرية" من مدينة بنغازي قبل ثلاث سنوات.

يذكر أن الأمازيغ قاطعوا انتخابات الهيئة التأسيسية فلم يقدموا مرشحين لهم.

كلمات دالّة

#ليبيا, #دستور, #انتخابات

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