البحرية الليبية تحتجز باخرة تجارية ترفع علم مصر

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الليبي عن احتجاز باخرة تجارية تابعة للشركة المصرية للملاحة، كانت راسية بجزيرة البردعة 30 ميلاً شمال غربي "طبرق" داخل المياه الإقليمية الليبية دون تصريح.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، العقيد بحار أيوب قاسم، في تصريح صحافي الثلاثاء، إن زورق البردي التابع لقاعدة طبرق البحرية احتجز هذه الباخرة التي كانت ترفع العلم المصري، واسمها "الحسين"، وطاقمها المكون من 32 فرداً من الجنسية المصرية، وتحفظ عليها بقاعدة طبرق البحرية.

وأضاف: "بالتحقيق مع طاقم الباخرة أفادوا بأن دخولهم المياه الإقليمية الليبية ورسوهم بالجزيرة، كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وأنه تم احتجاز والتحفظ على الباخرة لعدم اتباعها الإجراءات القانونية، ودخولها المياه الإقليمية الليبية دون إبلاغ القاعدة البحرية"، مؤكداً التحفظ عليها إلى حين الانتهاء من التحقيقات.