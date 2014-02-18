مسلحون يغلقون قسراً مطار بنغازي في شرق ليبيا

قال مسؤولون في مطار بنغازي شرق ليبيا إن حراس أمن أغلقوا المطار قسراً، اليوم الثلاثاء، مطالبين بأجورهم المتأخرة منذ أشهر، والتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في المطار ذكر أنه على اتصال بالمجموعة إن أعضاء وحدة مسلحة مكلفة بحماية المطار سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالة الركاب.

وصرح المسؤول بأن الحراس اشتكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهور.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، وتحاول حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها احتفظت بسلاحها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وأغلقت معظم موانئ النفط شرق ليبيا منذ أن سيطر عليها محتجون مسلحون في الصيف للمطالبة بحكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط.