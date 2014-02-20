ليبيا تدفع تعويضات للمغتصبات خلال انتفاضة 2011

أعلن وزير العدل الليبي، أمس الأربعاء، أن ليبيا ستدفع تعويضات للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية، التي جمعت أدلة على أن القوات الموالية للقذافي استخدمت الاغتصاب كسلاح لنشر الرعب بين معارضيها، إن مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الصراع الذي استمر ثمانية أشهر.

ولا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب.

وطالب نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بدفع تعويضات للنساء المغتصبات، لكن من غير الواضح كم عدد الضحايا اللاتي سيتقدمن بالفعل بطلبات لنيل تعويضات.

وأوضح وزير العدل صلاح المرغني أن مجلس الوزراء أصدر قانونا يعتبر المغتصبات خلال الصراع ضحايا حرب وهو ما يضعهن على قدم المساواة مع من جرحوا من المقاتلين السابقين الذين يحتاجون لعلاج طبي.

واعتبر المرغني أن "هذه مجموعة ضعيفة من النساء وتحتاج للرعاية"، مضيفاً أن القانون سيعطيهن حقوقا كثيرة وسيضمن تعويضهن. إلا أن المرغني لم يحدد طبيعة أو ثمن التعويضات التي ستحصل عليها النساء.

يذكر أن ضحايا الحرب الآخرون يحصلون على مزايا تشمل الرعاية الطبية ومكانا آمنا للإقامة ومساعدة مالية.

