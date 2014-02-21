تواصل عملية فرز الأصوات بانتخابات دستور ليبيا

تتواصل عمليات فرز الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي الليبي، الذي ستوكل إليه مهام صياغة الدستور الجديد للبلاد، وفي هذه الأثناء أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن أعداد المقترعين بلغت نحو نصف مليون ناخب.

ومن المتوقع أن تعلن أسماء الفائزين خلال ثلاثة أيام بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في ليبيا أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور في البلاد، على وقع أصوات القنابل والتفجيرات ودعوات مقاطعة الانتخابات.

وقد سجل أكثر من مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين، وهو عدد أقل بكثير من ثلاثة ملايين كانوا قد سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين في الانتخابات البرلمانية في العام 2012، فيما شكل عدد المقترعين في هذه الانتخابات ما نسبته 35% فقط من إجمالي عدد الناخبين.

ويأمل الليبيون من الانتخابات أن تدفع باتجاه اختيار أعضاء مجلس تأسيسي قادر على قيادة تحول سياسي ينقذ البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها منذ الإطاحة بحكم القذافي.

ومن المتوقع الإعلان عن أسماء الفائزين خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات، والذين سيشغلون 60 مقعداً من أصل 692 مرشحاً، من بينهم 73 امرأة.

ويتوزع أعضاء لجنة صياغة الدستور بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث، وهي طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب، إلا أن واقع هذه المناطق لا يبشر بالخير بحسب مراقبين، ففي الشرق تخضع الموانئ النفطية لسيطرة مسلحين يرفضون العملية الانتخابية، وفي الغرب تقاطع الأقلية الأمازيغية القريبة من المنشآت النفطية هذه الانتخابات.