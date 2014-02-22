ليبيا تتدارك تعطل انتخابات التأسيسية في 26 فبراير

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا، نوري العبار، عن تحديد الأربعاء الموافق 26 فبراير، موعداً لإتمام انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في مراكز الاقتراع التي تعطلت فيها الانتخابات لأسباب أمنية، وهي تتبع دوائر سبها وأوباري ومرزق والكفرة ودرنة، وعددها 81 مركزاً.

وتنص المادة 21 من القانون رقم 17 لسنة 2014 المتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية على أنه إذا تعذر القيام بالعملية الانتخابية في أحد مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات "تعلن المفوضية خلال 24 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول".

وطالب العبار السلطات الرسمية بتوفير الحماية الأمنية الضرورية لتأمين المرحلة التكميلية للعملية الانتخابية.

وأكد رئيس المفوضية العليا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45% من المسجلين، وتجري الآن عملية الفرز والعد، وتصل نتائجها تباعاً إلى مقر المفوضية، لتجمع وتعلن تباعاً خلال اليوم وغداً.

وجدد العبار دعوته للمرشحين كافة لتقديم تقاريرهم المالية عن حملاتهم الدعائية خلال سبعة أيام من تاريخ الاقتراع، وينصّ القانون على أن عقوبة المتخلفين عن تقديم التقارير تصل إلى الحرمان من الترشح لخمس سنوات وعقوبات مالية وبدنية.

وهنأ العبار الليبيين كافة بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واصفاً العملية بـ"الحدث التاريخي الذي يعد أهم خطوة في تحقيق المسار الديمقراطي وبناء دولة تنعم بالحرية والرفاهية والعدالة".